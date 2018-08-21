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Antalya'da 6 araçlık kaza

Antalya'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 11 kişi yaralandı.

İHA | 21.08.2018 - 22:13..
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Akseki ilçesinde gerçekleşen zincirleme kazada yaralanan 11 kişi tedavi altına alındı. Bazı yaralılar ayakta tedavi edilirken, durumları ciddi olanlar çevre hastanelere gönderildi.

Antalya'da 6 araçlık kaza


HAYATİ TEHLİKESİ BULUNAN YOK

Kaza, akşam saatlerinde Akseki - Seydişehir Karayolu üzerinde Yarpuz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akseki istikametinden Seydişehir istikametine giden Hasan Yılmaz idaresindeki 31 AB 780 plakalı araç, karşı istikametten gelen Hasan Şimşek idaresindeki 06 FT 9981 plakalı araç ve Serkan Kahveci idaresindeki 34 ARM 38 plakalı araç ile çarpıştı. Yağış yağan bölgede kazanın hemen akabinde yine aynı güzergahta ilerleyen 3 araç da kazaya karıştı.

Kaza sonrası araçlar hurdaya dönerken, araçlarda bulunan Serkan Kahveci, Sibel Genç Kahveci, Oğulcan Kahveci, Hatice Evlialioğlu, Nurcan Yılmaz, Deniz Özgü Yılmaz, Yaren Özge Yılmaz, Elif Şimşek, Serpil Şimşek, Metin Mermer ve Tolga Akyol isimli vatandaşlar yaralandı.

Yaralılardan bazıları ayakta tedavi edilirken, bazıları ise ambulanslarla Seydişehir ve Akseki’deki hastanelere kaldırıldı.

Antalya'da 6 araçlık kaza


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