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Antalya'da 7 bin kaçak saat ele geçirildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak saat bulundu.

İHA | 29.05.2018 - 19:03..
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Manavgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince Gümrük Kaçağı emtia (Saat) satan şahıs ve gruplara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, bir depoda yapılan aramada, farklı marka ve cinste gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 7 bin 904 adet kol saati ele geçirildi.

KAÇAKÇILIĞA GEÇİT YOK

Olayla ilgili yakalanan ve bahse konu gümrük kaçağı malzemeleri İstanbul ilinden getirerek Manavgat’ta sattığını beyan eden V.T. isimli şahıs hakkında “5607 Sayılı Kanun’a Muhalefet” suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.

Antalya'da 7 bin kaçak saat ele geçirildi

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