Antalya'da 7. kattan düşen işçi hayatını kaybetti

Antalya'da çalışmaları devam eden inşaatta çalışan demir ustası Mehmet Kuşçu, saat 12.00 sıralarında 7. katta işini bitirdikten sonra mola verdi.

DENGESİNİ KAYBETTİ

Yemek için aşağı inmek isteyen Mehmet Kuşçu, dengesini kaybederek boşluğa düştü. Diğer işçilerin fark ettiği olayın ardından gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptığı Mehmet Kuşçu'yu ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Mehmet Kuşçu burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Mehmet Kuşçu'nun cenazesi savcının incelemesi ardından ailesine teslim edilecek.



