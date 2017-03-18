taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.491
USD
3,6358
EURO
3,9089
ALTIN
143,67
PETR
51,7300

Antalya'da 7. kattan düşen işçi hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde çalıştığı inşaatın 7. katından düşen demir ustası Mehmet Kuşçu, yaşamını yitirdi.

18.03.2017 - 15:36
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Antalya'da çalışmaları devam eden inşaatta çalışan demir ustası Mehmet Kuşçu, saat 12.00 sıralarında 7. katta işini bitirdikten sonra mola verdi.

DENGESİNİ KAYBETTİ

Yemek için aşağı inmek isteyen Mehmet Kuşçu, dengesini kaybederek boşluğa düştü. Diğer işçilerin fark ettiği olayın ardından gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptığı Mehmet Kuşçu'yu ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Mehmet Kuşçu burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Mehmet Kuşçu'nun cenazesi savcının incelemesi ardından ailesine teslim edilecek.

Antalya'da 7. kattan düşen işçi hayatını kaybetti


Antalya'da 7. kattan düşen işçi hayatını kaybetti

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump'ın esprisi Merkel'i şaşırttı

Trump'ın esprisi Merkel'i şaşırttı

128
Çanakkale Köprüsü'nün yapımına hayır diyenler var

Çanakkale Köprüsü'nün yapımına hayır diyenler var

201
Paris'te iki terör saldırısı birden yaşandı

Paris'te iki terör saldırısı birden yaşandı

140
Aykut Kocaman'dan sevinmedi diyenlere: Kepazelik

Aykut Kocaman'dan sevinmedi diyenlere: Kepazelik

24
Ömer Halisdemir ve Fethi Sekin'in kardeşi buluştu

Ömer Halisdemir ve Fethi Sekin'in kardeşi buluştu

65
Fransız bakanın eflatun çorapları

Fransız bakanın eflatun çorapları

19
Aboubakar rakibine neden kafa attığını açıkladı

Aboubakar rakibine neden kafa attığını açıkladı

11
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM