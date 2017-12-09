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Antalya'da 77 yaşındaki bir kişi falezlerde intihar etti

Antalya'da 77 yaşındaki Oğuz A. 40 metre yükseklikteki falezlerden atlayarak intihar etti.

DHA | 09.12.2017 - 17:29..
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Antalya Muratpaşa ilçesinde 77 yaşındaki bir adam intihar etti.

FALEZLERDEN DENİZE ATLADI

Eski Lara Yolu'ndaki Yalı Park'a gelen saat 15.30 sıralarında gelen Oğuz A. bir süre bankta oturdu.

Daha sonra üzerindeki elbiselerinden bir kısmını çıkarıp parktaki masaya bırakan yaşlı adam, yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki falezlerden denize atladı.

Antalya'da 77 yaşındaki bir kişi falezlerde intihar etti

HAYATINI KAYBETTİ

Oğuz A.'nın atladığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Acil çağrı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Deniz polisi tarafından sudan çıkarılıp bota alınan Oğuz A'nın, yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaleiçi Yat Limanı'na getirilen Oğuz A.'nın cesedi, sağlık ekiplerinin incelemesinden sonra otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

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