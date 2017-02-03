Antalya'da 8 yaşındaki çocuğa haciz gönderdiler

Finike ilçesi Yeşilyurt Mahallesinde yaşayan ve Şehit Adem Ovar İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Ali Gebeş'e, bir zirai ilaç firması tarafından icra tebligatı gönderildi.

8 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA 10 BİN 393 TL'LİK İCRA

Finike İcra Dairesinin 2017/77 sayılı icra dosyası ile gönderilen 10 bin 393 TL 85 kuruşluk tebligatı görünce şok olduklarını belirten baba Şeref Gebeş,

"Biz söz konusu zirai ilaç bayisinden hiçbir alışverişimiz olmadı. Kendim sigortalı olarak bir özel şirkette çalışıyorum. Oğlum iş yerinden fide almış gibi gösterilerek borçlu konuma getirilmiştir. İş yerlerinde mal teslim fişine imza atarsanız borçlu konumuna geliyorsunuz. 8 yaşındaki oğlum Ali için, icradan gelen tebligat beni şaşırttı" dedi.

8 yaşındaki çocuğa haciz şoku VİDEO

BENİM BORCUMDA YOK, SERAM DA

Ali Gebeş ise "Bana 10 bin liralık icra evrağı geldi. Benim borcum da yok seram da yok. Ben öğrenciyim" dedi.