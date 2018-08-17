Antalya'da açılan damper üst geçitte asılı kaldı

Şili, Peru, ve Arjantin'de 4 uçak bomba tehdidi aldığı gerekçesi ile acil iniş yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı alınan yeni tedbir paketiyle ilgili, 5 madde açıkladı.

YÖK Atlas hizmete sunulduğu günden bugüne kadar 12 milyon 170 bin farklı kişi tarafından kullanıldı.

1272'de Selçuklular tarafından yapılan Cacabey Medresesi, Kırşehir şehrinin sembolü olmaya başladı.

Suriyeliler, Kurban Bayramı dolayısıyla Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçmeye devam ediyor.

Uzmanlar yaz tatilinde, çalışan anne ve babaların izinli olduğu zamanlarda çocuklarıyla kaliteli ve verimli vakit geçirmenin yollarını açıkladı.

1 Katar'ın Türkiye'ye yatırımı Arap medyasını kızdırdı Katar'ın Türkiye'ye 15 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıklaması, bir kısım Arap medyasında tepkilere neden oldu.

2 Çin'de 30 CIA ajanı öldürüldü iddiası Çin'de ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatına çalışan 30 muhbirin infaz edildiği ileri sürüldü.

3 Beyaz Saray toplantısı Pompeo'nun duasıyla başladı ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da yaptığı kabine toplantısının, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ettiği dua ile başlaması dikkati çekti.

4 Trump Türkiye'ye tehditlerini sürdürüyor Donald Trump, Papaz Brunson'un bırakılmaması nedeniyle Türkiye ile ilişkileri azaltacaklarını söyledi.

5 ABD'yle kriz çıktı, dolar arttı CHP hala kendi derdinde Türkiye büyük bir ekonomik krizin eşiğinden döndü. ABD'nin yaptırımları ve sermayenin dolarla Türkiye'ye saldırması birinci gündem maddesi oldu ama CHP'nin umrunda bile değil.

6 Başakşehir Avrupa'ya veda etti Avrupa Ligi ön eleme turu rövanşında Burnley'e yenilen temsilcimiz Başakşehir elendi.