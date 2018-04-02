1 Çocuklarda kanser riski Kanser yetişkinlerde olduğu kadar çocuklar için de büyük risk oluşturuyor.Çocuk kanserlerinin en büyük sorunu hastalığın sessizce ilerleyerek son aylarda belirtilerini göstermesi olarak görülüyor.

2 Öz kızını istismar eden babaya vatandaştan dayak Başkent’te 15 yaşındaki öz kızına 1 yıldır tecavüz ettiği iddia edilen baba, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tecavüzcü babayı darp eden vatandaşlar, bu anları cep telefonuyla kaydetti.

3 Mankurt nedir Köle anlamına gelen Mankurt, ulusal kimlikten uzaklaşan, içinde bulunduğu topluma yabancılaşan kişiyi tanımlamak için kullanılır.

4 İçimizdeki Şeytan’dan insana dair 15 alıntı Bugün Sabahattin Ali’nin vefatının 70. Yılı! Kitap Ayracı olarak, onu “İçimizdeki Bir Şeytan” ile anıyoruz…

5 Ağaç altına bırakılmış bebek bulundu Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir ağacın altına bırakılmış çarşafa sarılı vaziyette yeni doğmuş erkek bebek bulundu.

6 Trabzon'da kaybolan polisin cenazesi bulundu Trabzon'un Maçka ilçesinde 22 Mart'ta polis aracının dereye devrilmesi sonucu akıntıya kapılarak kaybolan polis memuru Mehmet Ayan'ın cesedine ulaşıldı.