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Ağaç altına bırakılmış bebek bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir ağacın altına bırakılmış çarşafa sarılı vaziyette yeni doğmuş erkek bebek bulundu.

İHA | 02.04.2018 - 13:26..
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Antalya'da yoldan geçen bir bayanın görerek 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, kadının kucağındaki çıplak vaziyette çarşafa sarılı ve göbek bağı kesilmemiş yeni doğmuş erkek çocuğunu alarak Manavgat Devlet Hastanesine getirdi.

Ağaç altına bırakılmış bebek bulundu

İSMİNİ HEMŞİRELER KOYDU

Manavgat Devlet Hastanesi Yenidoğan Servisinde kuvöze alınan ve yeni doğduğu tahmin edilen bebeğe, hemşireler tarafından hastaneye getiren askerlerin ismi olan Abdullah Samet ismini koyuldu.

Ağaç altına bırakılmış bebek bulundu

Jandarma ekipleri, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü ekipleri bebeğin ailesini bulmak için çalışma başlattı.

Ağaç altına bırakılmış bebek bulundu

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