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Antalya'da akaryakıt istasyonuna yıldırım isabet etti

Antalya Kaş'ta akaryakıt istasyonuna yıldırım çarpması sonucu bir otomobil alev alev yandı.

AA | 13.01.2018 - 18:05..
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İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Avlu Mahallesi Antalya-Elmalı Kavşağı'ndaki bir akaryakıt istasyonunda pompaya yıldırım isabet etmesi nedeniyle yangın çıktı.

ARAÇ KÜL OLDU

Bu sırada pompadan yakıt alan otomobil de alev aldı. Görevlilerin yardımıyla otomobildeki 3 kişi yara almadan kurtarıldı. Kaş Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, akaryakıt istasyonundaki bir pompa ile otomobil kullanılamaz hale geldi.

Antalya'da akaryakıt istasyonuna yıldırım isabet etti

"CAN KAYBI YOK"

İlçe Belediye Başkanı Halil Kocaer, yangının kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldüğünü söyledi.

Otomobildeki 3 kişinin kurtarıldığını belirten Kocaer, "Çok şükür can kaybı yok, yaralı da yok. Herhangi bir tehlike söz konusu değil. Yangın etrafına dağılmadan önlendi." dedi.

Antalya'da akaryakıt istasyonuna yıldırım isabet etti

Antalya'da akaryakıt istasyonuna yıldırım isabet etti

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