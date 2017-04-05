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Antalya'da akaryakıt istasyonundan silahlı soygun

Serik ilçesinde akaryakıt istasyonundaki silahlı soygunla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

05.04.2017 - 22:50
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Serik ilçesine bağlı Gebiz mahallesinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna 26 Mart'ta, 07 FSY 15 plakalı araçla gelen 2 kişi, av tüfeği ile havaya ateş açtı.

Zanlılar istasyon görevlisi A.A'yı (24) etkisiz hale getirerek 2 bin 950 lirayı alarak kaçtı.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kamera kayıtlarından tespit ettikleri aracın bir araç kiralama şirketine ait olduğunu tespit etti.

Jandarma aracı kiralayan L.Ş'yi (27) güvenlik görevlisi olarak çalıştığı iş yerinde, ortağı O.K'yi (25) ise Antalya'da yakaladı.

Antalya'da akaryakıt istasyonundan silahlı soygun

Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, istasyon görevlisi A.A'yı da soygunculara yardım ettiği suçlamasıyla gözaltına aldı.

Olayda kullanıldığı belirlenen tek kırma av tüfeği de L.Ş'nin Antalya'daki evinde ele geçirildi.

Zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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