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Antalya'da Alman turist, evinin bahçesinde ölü bulundu

Manavgat’ta yalnız yaşayan Alman turist evinin bahçesinde üzeri otlarla örtülü halde ölü bulundu.

İHA | 09.07.2018 - 00:19..
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Sorgun Mahallesi, Avni Akın Caddesi’nde bulunan müstakil tripleks evde tek başına yaşadığı öğrenilen Karin Ellen Hitzel (60) isimli Alman vatandaşı kadın, evinin bahçesinde üzeri kuru otlarla örtülmüş olarak bulundu.

Antalya'da Alman turist, evinin bahçesinde ölü bulundu

Alman kadının eski erkek arkadaşı Hasan V.’nin 4 gün önce eve geldiği, evde kimseyi bulamayınca açık olan camı kapattıktan sonra evden ayrıldığı, kendisinden 4 gün boyunca haber alamayınca bugün yeniden eve geldiği ve bahçede otların altında cansız vaziyette bulduğu belirtildi.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'da Alman turist, evinin bahçesinde ölü bulundu

Antalya'da Alman turist, evinin bahçesinde ölü bulundu

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