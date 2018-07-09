Antalya'da Alman turist, evinin bahçesinde ölü bulundu

Tekirdağ'daki tren kazasının ardından Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, bölgede incelemelerde bulundu.

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Pompeo: Kuzey Kore de Vietnam gibi olabilir

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore'nin ABD ile ilişikilerini normalleştirme konusunda, bir zamanlar ABD ile düşman olan Vietnam'ın izlediği yolu örnek alması gerektiği belirtti.