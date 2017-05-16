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Antalya'da Alman turist sayısı arttı

Almanların tatil tercihinde Antalya hala yerini koruyor.

16.05.2017 - 18:19
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Kemer ilçesinde Beldibi Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen aylık olağan toplantıdaki sunumunun ardından gazetecilere açıklama yapan Akdeniz Turistik Otelciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, mart ayı sonuna kadar Avrupa pazarında düşüşlerin devam ettiğini ancak nisan ayıyla başlayan sezonun ardından Ruslardan büyük bir talep olduğunu söyledi.

ALMAN PAZARINDA ARTIŞ

Erkan Yağcı, "Almanların tatil tercihinde Antalya hala yerini koruyor. Alman pazarı her ne kadar 2014-2015'e göre eksilerde olsa da geçen sene nisan ayına baktığımızda Almanya pazarında artış görünüyor." dedi.

Rus pazarındaki talep artışının 2015 rakamlarını geçtiğini ifade eden Erkan Yağcı, Almanya pazarında da tatillerin nisan ayına denk gelmesinden dolayı bu yıl ilk defa Antalya'daki Alman turistlerde yüzde 2'lik bir artış yaşandığını kaydetti.

DÜNYADA EN FAZLA TURİST AĞIRLAYAN 12. ŞEHİR ANTALYA

Rus pazarından ciddi beklentilerin olduğuna değinen AKTOB Başkanı Yağcı, şöyle devam etti:

"2016'ya kıyasla çok ciddi bir artışımız var. Hedefimiz 2015 rakamlarını geçip, 2014 rakamlarına ulaşmak. Bu da 3-3,5 milyon civarında Bir Rus misafiri Antalya'da ağırlamak anlamına geliyor. Bunu ne kadar gerçekleştirirsek, o kadar iyi olur. Antalya dünyada en fazla turist ağırlayan 12'nci şehir. Bu güçlü pozisyonumuzu korumak istiyoruz. Bunun için Alman ve Rus pazarı çok önemli."

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