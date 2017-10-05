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Antalya'da ampute sporcudan kadın kasiyere saldırı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı oyuncusu Mikail V.K. gözaltına alındı.

05.10.2017 - 00:25
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Kepez İlçesi'nde dün akşam bir zincir marketin şubesinde alışveriş yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve spor Kulübü Tekerlekli Sandalye basketbol oyuncu 30 yaşındaki Mikail V. K., iddiaya kadın kasiyere adını sordu.

Antalya'da ampute sporcudan kadın kasiyere saldırı

Cevap vermek istemeyen kasiyer, başka müşteriyle ilgilenmek istedi. Bunun üzerine sinirlenen Mikail V. K. kasanın diğer tarafına geçerek kasiyeri darp etti.

Marketteki bir kadın müşteri ve güvenlik görevlisinin müdahale ettiği Mikail V. K., olay yerinden uzaklaştı. Şikayet üzerine markete gelen polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

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