taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.489
USD
3,7517
EURO
3,9998
ALTIN
148,55
PETR
54,6900

Antalya'da apartman dairesinde uyuşturucu serası bulundu

Antalya'da gelen bir istihbaratı değerlendiren polis, apartman dairesinin kapısını açtığında şoke oldu.

08.02.2017 - 11:00
  1. Haberler
  2. İç Haber

İstihbaratı değerlendiren Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, Döşemealtı ilçesindeki bir apartman dairesine operasyon düzenledi.

NAYLON BRANDALARLA SERAYA ÇEVRİLMİŞ

Operasyonda, Ü.Y. ve A.R.C. tarafından bir süre önce kiralandığı belirlenen apartman dairesinin, duvarları ve tavanına konulan naylon brandalarla seraya çevrildiği tespit edildi.

Antalya'da apartman dairesinde uyuşturucu serası bulundu

KOKULU FANLAR

Evde ayrıca seraya çevrilen alanın ısı ve nemini ölçer cihazlar ile yoğun esrar kokusunu gizlemede kullanıldığı değerlendirilen kokulu fanlar bulundu.

İçerisinde ısı, havalandırma ve ilaçlama sistemlerinin bulunduğu apartman dairesinde saksılara ekili 16 kök genetiğiyle oynanmış Hint keneviri ile 6 kilo 800 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ü.Y. ve A.R.C, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak ve uyuşturucu madde sağlamak" suçundan tutuklandı.

Antalya'da apartman dairesinde uyuşturucu serası bulundu

Antalya'da apartman dairesinde uyuşturucu serası bulundu

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la görüştü

123
ORC'nin 3 büyükşehir referandum anketi

ORC'nin 3 büyükşehir referandum anketi

124
242 emekli FETÖ'cünün rütbeleri alındı

242 emekli FETÖ'cünün rütbeleri alındı

41
Rıdvan Dilmen'den referandum eleştirilerine cevap

Rıdvan Dilmen'den referandum eleştirilerine cevap

120
Şerif bir Senatörü Trump'a şikayet etti

Şerif bir Senatörü Trump'a şikayet etti

24
FETÖ'cülere pembe oda yasağı

FETÖ'cülere pembe oda yasağı

47
El Bab'ın merkezine girildi

El Bab'ın merkezine girildi

24
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM