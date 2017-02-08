Antalya'da apartman dairesinde uyuşturucu serası bulundu

İstihbaratı değerlendiren Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, Döşemealtı ilçesindeki bir apartman dairesine operasyon düzenledi.

NAYLON BRANDALARLA SERAYA ÇEVRİLMİŞ

Operasyonda, Ü.Y. ve A.R.C. tarafından bir süre önce kiralandığı belirlenen apartman dairesinin, duvarları ve tavanına konulan naylon brandalarla seraya çevrildiği tespit edildi.

KOKULU FANLAR

Evde ayrıca seraya çevrilen alanın ısı ve nemini ölçer cihazlar ile yoğun esrar kokusunu gizlemede kullanıldığı değerlendirilen kokulu fanlar bulundu.

İçerisinde ısı, havalandırma ve ilaçlama sistemlerinin bulunduğu apartman dairesinde saksılara ekili 16 kök genetiğiyle oynanmış Hint keneviri ile 6 kilo 800 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ü.Y. ve A.R.C, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak ve uyuşturucu madde sağlamak" suçundan tutuklandı.