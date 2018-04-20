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Antalya'da araç alev alev yandı

Antalya Alanya'da seyir halindeyken motor bölümünde yangın çıkan araç küle döndü. Araç içindeki sürücüyü ise vatandaşlar son anda içeriden çıkardı.

İHA | 20.04.2018 - 20:41..
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Saat 17.30 sıralarında eski Alanya-Antalya karayolu Konaklı Mahallesi kavşağında meydana gelen olayda, Antalya istikametine giden Ahmet Özgür yöntemindeki 07 ZP 791 plakalı otomobil seyir halindeyken motor bölümü alev aldı.

SÜRÜCÜ BAYILDI

Aracını yol kenarında durduran sürücü Özgür, alevlerden çıkan yoğun dumandan dolayı zehirlenerek baygınlık geçirdi.

Alev topuna dönen araçtan sürücü son anda kurtuldu VİDEO

ÇEVREDEKİLER İMDADINA YETİŞTİ

Alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler yangına müdahale ederek araç içerisinde bulunan ve baygınlık geçiren Özgür’ü son anda yanmaktan kurtardı.

Antalya'da araç alev alev yandı

ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

Ancak çevredekiler tüm çabalarına rağmen alevlerin büyümesine engel olamadı. İhbar üzerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesinden itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği araç söndürüldü.

Antalya'da araç alev alev yandı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise Özgür’ü ambulansla Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Özgür’ün hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Yangında araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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