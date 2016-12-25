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Antalya'da aralıkta deniz keyfi

Geçen hafta 23 yıl aradan sonra karla buluşan Antalya'da hafta sonu ise deniz keyfi yaşandı.

DHA | 25.12.2016 - 15:59
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Havanın 17, deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte Konyaaltı sahiline gelenler, güzel havanın tadını çıkardı. Aralık güneşinde kitap okumayı tercih edenler kumsalda uzanarak keyif yaparken, bazı anneler çocuklarıyla deniz üzerinde taş sektirme oynadı.Antalya'da aralıkta deniz keyfi

Denize girmeye cesaret edemeyenler birbirinin fotoğrafını çekerek anı ölümsüzleştirdi. Bazı Antalyalılar ise köpekleriyle sahil boyu gezintiye çıktı. Antalya'da aralıkta deniz keyfi

10 yıldır Antalya'da oturduğunu belirten Rıza Polat, "Yozgat'ın eksi 20 derece soğuğundan gelip, Antalya'da denize girdikten sonra buralar yaz günü gibi geliyor. Müthiş bir hava ve deniz sıcaklığı var" dedi.

Antalya'da aralıkta deniz keyfi

Perihan Polat ise, mayosu yanında olmadığı için denize girememenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Antalya'da aralıkta deniz keyfi

Antalya'da aralıkta deniz keyfi

Antalya'da aralıkta deniz keyfi

Antalya'da aralıkta deniz keyfi

Antalya'da aralıkta deniz keyfi

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