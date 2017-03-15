Antalya'da aranan kadınların iç çamaşırından esrar çıktı

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Konya-Manavgat D-695 Karayolu Hacıobası mevkiinde yol uygulaması yapıldı. Uygulama kapsamında araçlar didik didik aranırken araçlarda bulunan şahısların üst araması ve kimlik kontrolleri gerçekleştirildi. Aramalara eğitimli narkotik köpekleri de destek verdi.

CAM TÜPÜ GÖREN POLİS ŞÜPHELENDİ, DETAYLI ARAMA YAPTI

Konya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Mahir G.’nin kullandığı 33 CVE 74 plakalı Otomobil uygulama noktasında görevli güvenlik güçleri tarafından durduruldu. Ekiplerin, aracın arka koltuğunun arasında bulduğu birden fazla cam tüpün uyuşturucu için kullanıldığından şüphelenmesi üzerine detaylı arama başlatıldı.

KADINLARIN İÇ ÇAMAŞIRLARINDAN ESRAR ÇIKTI

Araçta bulunan 3 kadın ve araç sürücüsü araçtan indirilerek bir kadın polisin de yardımıyla tek tek arandı. Aramada Rabia C. isimli kadının iç çamaşırında 200-250 gram civarında kristal olarak adlandırılan uyuşturucu madde, Gülbahar K’nin iç çamaşırında 50 gram kubar esrar, Sema K’nin montunun üst cebinde esrar plaka ele geçirildi. Ayrıca araçta kristal kullanılmak üzere tasarlanmış özel düzenek ele geçirilirken aracı kullanan Mahir G’nin de yoklama kaçağı olarak arandığı belirlendi.