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Antalya'da bahçe kazısında 2 kişi göçük altında kaldı

Elmalı ilçesinde bahçede kazı yapıldığı sırada göçük meydana geldi. Kazı yapan 2 kişi toprak altında kaldı.

24.10.2017 - 02:20
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Elmalı’ya bağlı Bayralar Mahallesi’nde Şaban Şener, Eşref Malbant ve adı henüz öğrenilemeyen oğlu, Y.Y.’ye ait bahçede kazma ve kürekle kazı yaparken, saat 22.00 sıralarında göçük meydana geldi. Şaban Şener ve Eşref Malbant üzerlerine yığılan toprağın altında kalırken Malbant’ın oğlu ise beline bağlı ipe tutunarak kuyudan çıkmayı başardı.

Antalya'da bahçe kazısında 2 kişi göçük altında kaldı

İTFAİYE, BELEDİYE VE JANDARMA SEFERBER OLDU

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Elmalı Belediyesi’ne bağlı iş makineleriyle jandarma ekipleri bölgeye gelerek göçük altında kalan 2 kişinin kurtarılması için çalışma başlattı. Olay yerine gelen Kaymakam Gürbüz Saltaş ve Belediye Başkanı Ak Partili Ümit Öztekin de çalışmaları takip etti.

Antalya'da bahçe kazısında 2 kişi göçük altında kaldı VİDEO

Antalya'da bahçe kazısında 2 kişi göçük altında kaldı

2 KİŞİYE ULAŞILMAYA ÇALIŞILIYOR

Yaklaşık 10 metre derinlikde toprak altında olduğu belirtilen Şaban Şener ile Eşref Malbant’a ulaşmak için ekiplerin çalışması sürüyor. Şener ile Malbant’ın aşağı indiği belirtilen iki ayrı ipin uçlarının kuyunun yanındaki ağaca bağlı olduğu görüldü. Ekipler halatın ucunda olduğu tahmin edilen Şener ve Malbant’a ulaşmaya çalışıyor.

Antalya'da bahçe kazısında 2 kişi göçük altında kaldı

Antalya'da bahçe kazısında 2 kişi göçük altında kaldı

Antalya'da bahçe kazısında 2 kişi göçük altında kaldı

Antalya'da bahçe kazısında 2 kişi göçük altında kaldı

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