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Antalya'da bir adam dürbünlü tüfekle kuş avladı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde dün sabah parka gelen bir şehir magandası, susturucu taktığı dürbünlü tüfekle onlarca kuşa ateş etti.

DHA | 10.11.2018 - 13:39..
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Muratpaşa ilçesindeki olay, dün saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Yeşilbahçe Mahallesi'ndeki Falez Park'a beyaz otomobiliyle gelen kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, aracından çıkardığı dürbünlü tüfeğe susturucu taktı. Tüfeği aracın üzerine bırakıp bir süre etrafı kontrol eden şehir magandası daha sonra aracın kaputuna uzanıp destek alarak parktaki kuşlara ateş etmeye başladı.

KUŞLARIN BAŞINI KESİP ARACINA KOYDU

Parkta yürüyüş yapan ve spor yapanların hayatını hiçe sayarak defalarca silahını ateşleyen şahıs, vurduğu kuşları alarak aracına getirdi. Tek tek başını kestiği kuşları aracına koyan şehir magandası, daha sonra tüfeğini de aracına koyarak parktan uzaklaştı.

Antalya'da bir adam dürbünlü tüfekle kuş avladı VİDEO

SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Şehir magandası, olay yerinden ayrılırken, o anlar vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Görüntüleri çeken görgü tanığı, "Hastaneye gidiyordum. Tüfek ateşli mi yoksa havalı mı bilmiyorum. Aracın plakasını polise bildirdim. Ancak şehir merkezinde insanların spor yaptığı, çocuklarıyla oynadığı bir parkta tam bir dehşet yaşadık. İnsanların canını hiçe sayarak, sanki av safariye çıkmış gibi ateş etti" dedi.

Antalya'da bir adam dürbünlü tüfekle kuş avladı

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Görüntüleri çekenlerin şikayeti üzerine inceleme başlatan polis, araç plakasında şehir magandasının kimliğini tespit edip yakalamak için harekete geçti.

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