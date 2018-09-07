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Antalya'da bir çocuk, 5 yıldızlı otelin havuzunda boğuldu

Manavgat ilçesinde ailesiyle tatil yapan 5 yaşındaki Eren, girdiği otel havuzunda boğularak hayatını kaybetti.

İHA | 07.09.2018 - 09:02..
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Ankara’dan Manavgat’a tatile gelen Çetin ailesi, Kızılot bölgesindeki otele giriş yaptıkları ilk gün havuza indi. Anne-baba ve ablasıyla birlikte havuza giren Çetin ailesinin 5 yaşındaki çocukları Eren, girdiği havuzda bir anda çırpınmaya başladı.

İLK MÜDAHALE TATİL YAPAN DOKTORDAN

Havuzdan çıkartılan Eren’e ilk müdahale otelde tatil yapan bir doktor tarafından yapılırken, duran kalbi yeniden çalışan küçük Eren, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yolda kalbi yeniden duran ve yapılan müdahale ile kısa süreliğine yeniden çalıştırılan Eren Çetin, hastanede yaşamını yitirdi.

BABASI 15 TEMMUZ GAZİSİ

Eren Çetin’in 15 Temmuz gazisi olan babası Süleyman Çetin ile Kumköy’de tatil yapmakta olan amcası ve amcasının ailesi, hastanede acı haberi alınca fenalık geçirdi. Eren Çetin’in cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Antalya'da bir çocuk, 5 yıldızlı otelin havuzunda boğuldu

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