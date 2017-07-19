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Antalya'da bir evden 40 kamyon çöp çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde evden çıkan çöpler vatandaşları şaşırttı.

19.07.2017 - 16:18
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Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kötü kokular geldiği ihbarı alınan A.E.A'nın Tosmur Mahallesi'ndeki iki katlı evine gitti.

EVDE TEMİZLİK ÇALIŞMASI

Evden 40 kamyon çöp çıkaran ekipler, temizlik çalışması yaptı.
Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Kula, bölgedekilerin şikayeti üzerine çöplerin temizlenmesi için daha önce uyarıda bulunduklarını söyledi.

Antalya'da bir evden 40 kamyon çöp çıktı

ÇÖPLER KİRACIYA AİT

Ancak söz konusu kişinin bunu bir türlü yapmadığını anlatan Kula, bundan sonra da işin takibini yapacaklarını, sokak toplayıcılarına, yasal izni olmayanlara imkan vermeyeceklerini vurguladı. A.E.A. ise çöplerin çoğunun kendisinden önceki kiracıya ait olduğunu savundu.

Antalya'da bir evden 40 kamyon çöp çıktı

Antalya'da bir evden 40 kamyon çöp çıktı

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