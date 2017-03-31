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Antalya'da bir garip intihar girişimi

Antalya'da yaya üst geçidinde intihar girişiminde bulunan 26 yaşındaki Onur Heyder, kendisini kurtaran polise tepki gösterdi.

31.03.2017 - 17:05
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Mevlana Kavşağı'ndaki yaya üst geçidinde intihar girişiminde bulunan Onur Heyder'i polis ekiplerinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi görevlileri ikna etmeye çalıştı. 5 kardeşiyle birlikte çadırda kaldığını ileri süren Heyder, biten mutfak tüpü için Antalya Defterdarlığı'na giderek yardım istediğini söyledi. Buradaki görevlilerin kendisini Büyükşehir Belediyesi'ne yönlendirdiğini iddia eden Onur Heyder, güvenlik görevlilerinin kendisini içeriye almadığını söyledi.

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Tüp için 100 liraya ihtiyacı olduğunu dile getiren Heyder'in bir anlık dalgınlığından faydalanan polis ekipleri, vatandaşların yardımıyla Heyder'i yakaladı. Polise kendisini hızlı kurtarmasından dolayı serzenişte bulunan Heyder, "Biraz yavaş çekseydiniz olmaz mıydı" dedi. Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'na alınan Onur Heyder'e belediyenin destekte bulunacağı belirtildi. Onur Heyder'in daha önce de intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Antalya'da bir garip intihar girişimi


Antalya'da bir garip intihar girişimi

Antalya'da bir garip intihar girişimi

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