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Antalya'da bir genç, elini çamaşır makinesine kaptırdı

Gazipaşa ilçesinde okulunu ziyarete giden 15 yaşındaki gencin okul görevlisine yardım etmek isterken kapağı açık olan çamaşır makinesinin tamburuna kaptırdığı eli koptu.

İHA | 07.08.2018 - 02:09..
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Avukat Kemal Akça Turizm Uygulama ve Otelcilik Meslek Lisesini ziyarete giden Kazım Çağlayan (15), okul personeline yardım etmek için çamaşırhaneye indi.

ELİNİ MAKİNENİN TAMBURUNA KAPTIRDI

Kapağı açık ve çalışır vaziyette olan çamaşır makinesine elini sokan Çağlayan, elini makinenin tamburuna kaptırdı. Bir anlık dalgınlık ve ihmal sonucu meydana gelen olayda Çağlayan’ın sol eli koptu.

KOPAN ELİ DİKİLDİ

Okul görevlilerinin yardımıyla makineden eli çıkarılan Çağlayan, olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesine götürüldü. Genç, ilk müdahalesinin ardından kopan elinin dikilmesi için ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayı duyan okul müdürü, çalışanlar ve yaralı yakınları hastaneye akın etti.

Antalya'da bir genç, elini çamaşır makinesine kaptırdı

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