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Antalya’da bir kişi pompalı tüfekle öldürüldü

Antalya Manavga'ta markette alışveriş yapan bir kişiyi otomobilin içindeki arkadaşı pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

13.03.2017 - 09:08
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tüfek

Veli Kalburcu’nun (30) kullandığı 07 HKP 56 plakalı otomobil Emek Mahallesi Barbaros Bulvarında bulunan bir marketten alışveriş yapmak üzere durdu ve yanında bulunan 2 kişiden birisi markete girdi.

TÜFEK ATEŞ ALDI

Bu sırada park eden otomobilin yanından geçen bir otomobil, 100 metre ileriden dönüp ters istikamette gelerek Kalburcu’nun otomobilinin 20-30 metre uzağında durdu. Otomobilden inen ve birinin elinde pompalı olduğu gözlenen 3 kişi Kalburcu’nun otomobiline ellerindeki demirlerle vurmaya başladı.Bu arada elinde pompalı tüfek olan İlkay S. otomobilin direksiyonunda bulunan Kalburcu’nun elindeki tüfeği de alarak aracın camına vurduğu sırada tüfek ateş aldı. Kurşunun isabet ettiği Kalburcu olay yerinde hayatını kaybetti.

Antalya’da bir kişi pompalı tüfekle öldürüldü

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kalburcu’nun kullandığı çalışır vaziyetteki araç olayın ardından hareket ederek refüjde ağaca çarparak dururken, saldırganlar geldikleri araca binerek olay yerinden kaçtı. Olayı duyarak bölgeye gelen yakınları sinir krizi geçirirken Kalburcu’nun cesedi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından önce Manavgat devlet hastanesi, ardından da Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayın ardından geldiği araçla olay yerinden kaçan İlkay S. Antalya yolunda Aksu ilçesinde pompalı tüfek ve olay sırasında aracın içinden aldığı görülen diğer pompalı tüfekle birlikte yakalanırken olay sırasında yanında bulunan kardeşi Mesut S. ise Manavgat’ta gözaltına alındı.

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