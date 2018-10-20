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Antalya'da bir piton 41 adet yavru dünyaya getirdi

Antalya’da bulunan bir merkezde sergilenen dev piton yılanları 41 yavru dünyaya getirdi. Özel olarak bakılan yavrular bir yıl sonra ziyaretçiye açılacak.

İHA | 20.10.2018 - 20:10..
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Antalya’da özel cam akvaryumlarda sergilenen iki yetişkin yılandan dişi olanı, 50 adet yumurta bıraktı. Yaklaşık 75 gün süren kuluçka döneminin ardından 41 adet yavru albino dünyaya geldi.

"DOĞADA OLSAYDI 1-2 TANESİ HAYATTA KALIRDI"

Özel olarak bakılan yavruların sağlık durumu ise çok iyi. Pitonların yaklaşık bir ay boyunca birlikte kaldığını ifade eden  sorumlu Veteriner Hekimi Kadir Yatan, “Yavrularımız yaklaşık 4 aylık 4 yıl sonra babasının boyuna ulaşacak. Bunlar ikinci yavruları. Geçen yılda bir dönem yavru almıştık ve 34 yumurta vardı. Bu yıl 50 yumurta yaptı, 41 tanesi yumurtadan çıktı. Doğada olsaydı, bu oran baya düşük olacaktı. 1-2 tanesi hayatta kalırdı. Albino olduğu için kamufle olamıyorlar, çabuk av oluyorlar” dedi.

Antalya'da bir piton 41 adet yavru dünyaya getirdi

AĞIRLIKLARI 250 GRAM

Aralık ayında dişinin kızgınlık dönemini gösterdiğini söyleyen Yatan, “Erkek ile bir ay aynı teraryumda kalıyorlar. 3 ay hamilelik döneminin ardından yumurta bırakıyor. Kuluçka süresi ise 75 gün. Doğal ortamlarını oluşturmamız gerekiyor. Eğer yumurtalar annenin yanında kalırsa yeme riski çok yüksek. Bu yüzden yumurtaları annenin yanından alarak kuluçka dönemini laboratuvarımızda yapıyoruz. 41 yavrumuz var. Bakımları çok güç ve steril bir ortam gerekiyor. Ziyaretçilerimize açık değil. Sağlıklı büyüyebilmeleri için bir yıl ziyaretçiye kapalı olacak” diye konuştu.

Karantina odasında bakımları yapılan yavru pitonların boyları ise 15 ile 30 santim arasında değişiyor. Ağırlıkları ise 250 ile 300 gram arasında.

Antalya'da bir piton 41 adet yavru dünyaya getirdi

Antalya'da bir piton 41 adet yavru dünyaya getirdi

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