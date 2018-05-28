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Antalya’da bir rüya: Düden Şelalesi

Eğer Bayram tatili planınızı Akdeniz’den yana kullandıysanız, sizleri Antalya’nın rüya alemi Düden Şelalesi'ne doğru bir yolculuğa çıkaralım.

Özel İçerik | 28.05.2018 - 14:49..
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Selen KALDIRIM/ [email protected]

Dünyanın dört bir yanından turist akınına uğrayan Düden Şelalesi’ni ‘gezilecek yerler’ listenize hala eklemediniz mi? Akdeniz’in enfes güzelliklerinden biri olan Düden Şelalesi’nin yaklaşık 40 metrelik falezlerden denize dökülen kolu ve şelale arkasında saklanan mağarasıyla, sizlere doğal bir görsel şölen sunuyor.

RÜYA GİBİ BİR MANZARA

Antalya şehir merkezine yaklaşık 10 km uzaklıkta bulunan Düden Şelalesi, Düden Çayı boyunca iki kola ayrılıyor. Yukarı Düden ve Aşağı Düden şeklinde iki koldan oluşan şelalelerin ikisi de Akdeniz’e dökülüyor.

Antalya’da bir rüya: Düden Şelalesi

Suyunun geçtiği her yerde hayat veren Şelale’nin arkasında yer alan bir mağara var. Mağara, daha sonra çağlayanın her iki yönüne birer yay şeklinde dönüyor. Burayı fotoğraflamaya doyamayacaksınız.

Antalya’da bir rüya: Düden Şelalesi

GENÇLİK PARKI’NA DA UĞRAYIN

Şelalenin girişinde develere binip güzel bir anı fotoğrafı çektirmek keyifli olacaktır. Turistik şelale alanında hediyelik eşya satan dükkân ve yemek yerleri oldukça fazla. Gençlik Parkı’na da uğramayı unutmayın. Akdeniz gezinize ufak bir heyecan katacağınız şelaleye, şehir merkezinden 30 dakikada kolayca ulaşabilirsiniz.

Antalya’da bir rüya: Düden Şelalesi

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