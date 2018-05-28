Antalya’da bir rüya: Düden Şelalesi

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Dünyanın dört bir yanından turist akınına uğrayan Düden Şelalesi’ni ‘gezilecek yerler’ listenize hala eklemediniz mi? Akdeniz’in enfes güzelliklerinden biri olan Düden Şelalesi’nin yaklaşık 40 metrelik falezlerden denize dökülen kolu ve şelale arkasında saklanan mağarasıyla, sizlere doğal bir görsel şölen sunuyor.

RÜYA GİBİ BİR MANZARA

Antalya şehir merkezine yaklaşık 10 km uzaklıkta bulunan Düden Şelalesi, Düden Çayı boyunca iki kola ayrılıyor. Yukarı Düden ve Aşağı Düden şeklinde iki koldan oluşan şelalelerin ikisi de Akdeniz’e dökülüyor.





Suyunun geçtiği her yerde hayat veren Şelale’nin arkasında yer alan bir mağara var. Mağara, daha sonra çağlayanın her iki yönüne birer yay şeklinde dönüyor. Burayı fotoğraflamaya doyamayacaksınız.

GENÇLİK PARKI’NA DA UĞRAYIN

Şelalenin girişinde develere binip güzel bir anı fotoğrafı çektirmek keyifli olacaktır. Turistik şelale alanında hediyelik eşya satan dükkân ve yemek yerleri oldukça fazla. Gençlik Parkı’na da uğramayı unutmayın. Akdeniz gezinize ufak bir heyecan katacağınız şelaleye, şehir merkezinden 30 dakikada kolayca ulaşabilirsiniz.