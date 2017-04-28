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Antalya'da bira festivalleri geçmişte kaldı

Avrupa'da ve Amerika'da birçok örneğinin bulunduğu alkol düzenlemesi, Antalya'da yürürlüğe girince tartışmalar başladı.

28.04.2017 - 10:14
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Antalya'da bira festivalleri geçmişte kaldı

Antalya'da CHP'li Mustafa Akaydın döneminde; Oktoberfest Bira Festivalleri düzenleniyordu.

Rus turistlerin de katıldığı festivalde insanlar biralarla sarhoş oluyordu.

HİZMET YERİNE BİRA FESTİVALİ

Vatandaşa hizmet yapmak yerine bira festivalleri düzenleyen Mustafa Akaydın, girdiği ilk seçimlerde koltuğunu kaybetti.

Antalya'da bira festivalleri geçmişte kaldı

DÜNYADA ÖRNEKLERİ VAR

Amerika ve Avrupa'nın birçok ülkesinde uygulanan alkol düzenlemeleri, Antalya'da da yürürlüğe girdi.

Antalya'da bira festivalleri geçmişte kaldı

NERELERDE İÇİLMEYECEK

Antalya Valiliği, açık park, bahçe ve üzerinde tesis bulunmayan açık alanlarda, belediye sınırları içerisinde, meskun mahallerde, karayollarında, herkese açık yerler ile piknik ve ören yerlerinde, gar, otogar, meydan, cadde, sokak, tarihi ve kültürel mekanlarda içki içilmesinin yasaklandığı bildirdi.

Antalya'da bira festivalleri geçmişte kaldı

Antalya'da bira festivalleri geçmişte kaldı

Antalya'da bira festivalleri geçmişte kaldı

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