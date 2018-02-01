Antalya’da ByLock operasyonu: 20 gözaltı

Roy Peter Clark’ın üç kitaplık yazma kılavuzu serisinin 'Yazma Uğraşı: Eli kalem tutan herkesin karşılaştığı 21 soruna 210 çözüm önerisi' başlıklı ilk kitabı,Metropolis Yayınları tarafından yayımlandı

İstanbul, Belçika, Küba, Yunanistan, İsveç, Singapur ve Azerbaycan gibi 129 ülkenin toplam nüfusunu geride bırakarak, en kalabalık il oldu.

1 Savunma Sanayii ve Erdoğan projeleri değerlendirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi, projelerin gözden geçirilerek yeni kararların alındığını açıkladı.

2 Fatih Akın'ın tercihi Alman pasaportu oldu Ünlü yönetmen Fatih Akın, Alman pasaportuyla çok sayıda ülkeye vize gerekmediği için Türk vatandaşlığını değil Alman vatandaşlığını tercih etti.

3 Kuzey Irak'ta PKK hedeflerine bombardıman Terör örgütü PKK'ya karşı düzenlenen hava harekatında 49 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

4 Mazhar Alanson: Eurovision, Sertab'ın başarısı değil Ünlü sanatçı Mazhar Alanson, Eurovision hakkında açıklamalarda bulundu.

5 Acil servise kedi sokup videoya çeken Hürriyet muhabiri Cuma namazına giden öğrencileri "Şok şok şok" diye haber yapanları görmüştük de hastaneye kedi sokup "Bu kedi niye burada" diye sorana ilk kez şahit oluyoruz.

6 Teröristbaşı Öcalan'ın anıtının bombalandığı anlar Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Öcalan'ın anıtının bombalandığı anların videosu ortaya çıktı.