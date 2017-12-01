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Antalya'da ByLock'tan 3 kişi tutuklandı

FETÖ soruşturması kapsamında Antalya'da görülen davada, ByLock kullandığından şüphelenilen 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

İHA | 01.12.2017 - 02:20..
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Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olmak ve şebekenin şifreli haberleşme sistemi ByLock kullandıkları şüphesiyle alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi. Antalya'da ifade veren 5 kişinin 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya'da ByLock'tan 3 kişi tutuklandı

2 KİŞİ SERBEST KALDI

İçerisinde öğretmen, hemşire, sağlık memuru ve serbest meslek mensubu olan ve örgüt mensuplarının kullandığı kriptolu haberleşme programı Bylock’u kullandığı değerlendirilen 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeleri alınan şüphelilerden 2’si adli kontrol kararı verilmesi, 3’ü ise TCK 314/2 maddesi kapsamındaki eylemleri iddiasından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Antalya 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tamamlanan sorgularının ardından şüphelilerden C.D., A.K. ve S.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler S.A. ve S.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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