taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.491
USD
3,7494
EURO
4,5274
ALTIN
159,49
PETR
67,9300

Antalya'da can alan kaza sonrası otobüsü taşladılar

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında bir sürücü hayatını kaybetti. Sürücünün olay yerine gelen yakınları, otobüsü taşladı.

İHA | 05.01.2018 - 02:15..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Manavgat'ta kazananın kırmızı ışık ihlalinden dolayı yaşandığı belirtildi. Kazada kapalı kasa panelvan tipi aracın sürücüsü 37 yaşındaki Ömer Sarıdemir hayatını kaybetti.

Antalya'da can alan kaza sonrası otobüsü taşladılar


OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİ

Saat 23:00 sularında gerçekleşen kazada yolcu otobüsüyle, kapalı kasa panelvan tipi araç çarpıştı. Jandarma, otobüs yolcularının ifadelerini aldı. Yolcuların ifadesine göre; otobüs sürücüsü kırmızı ışıkta yola çıktı. İfadeler üzerine otobüs sürücüsü Müslüm Toprak gözaltına alındı.

Antalya'da can alan kaza sonrası otobüsü taşladılar


SARIDEMİR'İN YAKINLARI OTOBÜSÜ TAŞLADI

Kazayı duyarak olay yerine gelen Sarıdemir’in yakınları feryatlarıyla ortalığı inletirken, bazı vatandaşlar yolcu otobüsüne taşlarla saldırarak camlarını kırdı. Hayatını kaybeden Ömer Sarıdemir’in cesedi, Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Antalya'da can alan kaza sonrası otobüsü taşladılar

İlginizi Çekebilir
Kocaeli'de çocuk istismarcıları tutuklandı
Kocaeli'de 2010 yılında yaşanan, çocuğa nitelikli cinsel istismar olayında 4 kişi tutuklandı.
Bağımlıyı zapt etmek için sedyeye bağladılar
Bolu'da kullandığı uyuşturucunun etkisiyle etrafa saldıran 50 yaşındaki Y.D.Ö sedyeye bağlanarak zaptedildi.
Diyarbakır'da kaza: 16 yaralı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 16 kişiden biri hayatını kaybetti.
Konya’da kahvehanede silahlı kavga
Konya'nın Yunak ilçesinde aralarında daha önceden husumet bulunan taraflar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Doğu Perinçek Esad'ı kahraman ilan etti

Doğu Perinçek Esad'ı kahraman ilan etti

91
Ahed et-Temimi'nin kuzeni serbest bırakıldı

Ahed et-Temimi'nin kuzeni serbest bırakıldı

11
Tunus-BAE arasındaki uçuş krizi sona erdi

Tunus-BAE arasındaki uçuş krizi sona erdi

1
Nauert: Rejim kurbanları unutulmayacak

Nauert: Rejim kurbanları unutulmayacak

16
Van'da 3,6 büyüklüğünde deprem

Van'da 3,6 büyüklüğünde deprem

3
Kocaeli'de çocuk istismarcıları tutuklandı

Kocaeli'de çocuk istismarcıları tutuklandı

5
Antalya'da can alan kaza sonrası otobüsü taşladılar

Antalya'da can alan kaza sonrası otobüsü taşladılar

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM