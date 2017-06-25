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Antalya'da caretta caretta yumurtaları korunmaya alındı

Antalya'nın Konyaaltı Sahiline caretta carettalar tarafından bırakılan yumurtalara polis tel şerit çekti.

25.06.2017 - 17:47
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Antalya'da, her gün binlerce kişinin denize girdiği Konyaaltı Sahili'ne gece saatlerinde gelen bir caretta caretta, kumsala yumurtalarını bırakarak denize döndü.

Yumurtaları fark eden bazı tatilciler, yakınlardaki Konyaaltı Emniyet Müdürlüğü İrtibat Merkezi'ndeki görevli polislere giderek durumu bildirdi.

Antalya'da caretta caretta yumurtaları korunmaya alındı

TEL ÖRGÜYLE KORUMA

Yumurtaların zarar görmesini engellemek isteyen polisler, belediye görevlilerinin de yardımıyla yumurtlama alanının etrafını tel örgüyle çevirdi. Bununla da yetinmeyen polisler, tel örgünün etrafını şeritle de çevirdi.

Yuvanın üzerine ise üzerinde "Dikkat caretta yumurtası var, girmeyin lütfen" yazan bir karton bırakıldığı dikkati çekti.

Antalya'da caretta caretta yumurtaları korunmaya alındı

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