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Antalya'da caretta caretta'lara polis koruması

Konyaaltı Sahili'ne caretta caretta tarafından bırakılan yumurtalar, polisler tarafından etrafı tel örgü ve şeritle çevirildi.

25.06.2017 - 23:00
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Her gün binlerce kişinin denize girdiği Konyaaltı Sahili'ne gece saatlerinde gelen bir caretta caretta, kumsala yumurtalarını bırakarak denize döndü. Yumurtaları fark eden bazı tatilciler, yakınlardaki Konyaaltı Emniyet Müdürlüğü İrtibat Merkezi'ndeki görevli polislere giderek durumu bildirdi.

Antalya'da caretta caretta'lara polis koruması

POLİS TARAFINDAN ŞERİT ÇEKİLDİ

Yumurtaların zarar görmesini engellemek isteyen polisler, belediye görevlilerinin de yardımıyla yumurtlama alanının etrafını tel örgüyle çevirdi. Bununla da yetinmeyen polisler, tel örgünün etrafını şeritle de çevirdi. Yuvanın üzerine ise üzerinde "Dikkat caretta yumurtası var, girmeyin lütfen" yazan bir karton bırakıldığı dikkati çekti.

Antalya'da caretta caretta'lara polis koruması

Önce tel örgü ardından şerit ve polis koruması

Yüzmek için gelen vatandaşlar ve turistler, caretta carettanın Belek sahilleri yerine onlarca kilometre uzaklıktaki Konyaaltı'na yumurtalarını bırakmış olmasını şaşkınlıkla karşıladı.

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