Antalya'da carettanın gözlerini oydular

Lara Plajı'nda hareketsiz halde bir caretta carettanın yattığını gören vatandaşlar, durumu Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkililerine bildirdi.

CARETTANIN GÖZLERİNİN OYULDUĞU, KARNININ KESİLDİĞİ GÖRÜLDÜ

İhbarın ardından traktörle plaja gelen Atık Yönetimi ve İşletme Şube Müdürlüğü ekipleri, yarım saatlik aramanın ardından buldukları caretta caretta cinsi kaplumbağanın öldüğünü belirledi. Gözlerinin oyulduğu, karnının kesildiği görülen kaplumbağa, gömülmek üzere ekipler tarafından traktörle götürüldü.