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Antalya'da cep telefonu gaspçısı tutuklandı

16 yaşındaki A.K.'nin cep telefonunu bıçak zoruyla gasp eden 21 yaşındaki Zekeriya S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA | 23.12.2017 - 14:52..
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kaybolduğunu belirten Zekeriya S., yakınlarına haber vermek istediğini belirterek A.K.'den cep telefonunu istedi.

BIÇAKLA TEHDİT ETTİ

Telefonu alan Zekeriya S., daha sonra bıçakla A.K.'yi tehdit edip kaçtı.

EVİNDE YAKALANDI

A.K.'nin ihbarı üzerine soruşturma başlatan polis ekipleri, eşkali belirlenen Zekeriya S.'yi evinde gözaltına aldı.

Antalya'da cep telefonu gaspçısı tutuklandı

TUTUKLAMA KARARI

Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden ve telefonu uyuşturucu almak için gasp ettiğini söyleyen Zekeriya S., işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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