Antalya'da çift başlı doğan buza hayatını kaybetti

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde hayvancılıkla uğraşan 38 yaşındaki 3 çocuk annesi Fatma Öncel, her sabah olduğu gibi hayvanlarına yem vermek için çiftliğine geldi.

ÇİFT BAŞLI BUZAĞIYI GÖRDÜ ŞAŞIRDI

Yüzlerce hayvanından gebe ineğinin doğum vaktinin gelmesi üzerine rahmini inceleyen Öncel, ineğin karnında gariplik fark etti ve veteriner hekime haber verdi. Oldukça zor gerçekleşen doğum sonrası, çift başlı bir buzağı gören Öncel, neye uğradığını şaşırdı. Ölü olarak doğan buzağıyı bir kenara koyan Öncel, daha sonra anne ineğin acı çekmemesi için veteriner hekime ağrı kesici ilaçlar vurdurttu.

"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GÖRÜYORUM"

Daha önce birçok ineğin doğumunu gerçekleştirdiğini ifade eden Öncel, “Kendim baktığımda, hayvanın suyu gelmiş ancak rahimde buzağı yoktu. Normalde ben kendim doğum yaptırıyorum ancak bu beni aştığı için veteriner çağırdım. Hayvanın anormal olduğu belliydi. Veterinerle beraber doğum yaptırdık. Buzağı gelmedi. En sonunda buzağıyı çıkarttık. Yıllardır bu işi yapıyorum, ilk defa başıma böyle bir şey geliyor. İkiz buzağılarım oluyor ama böylesini hiç görmedim. Buzağı, vücut tek, kafası iki tane geldi. Doğduğunda ölüydü. Allah’ın işi” diye konuştu.

Öte yandan, ölü olarak doğan çift başlı buzağının anne karnında öldüğü tahmin ediliyor.