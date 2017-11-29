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Antalya'da çıkan yangında 7 kişi son anda kurtarıldı

Evin içerisinde çakmakla oynayan 3 yaşındaki Muhammet Emin Kara, evi yaktı.

DHA | 29.11.2017 - 22:57..
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Antalya'da çıkan yangın sırasında, evde 7 kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin zamanında olay yerine gelmesi üzerine, mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı.

Antalya'da çıkan yangında 7 kişi son anda kurtarıldı

HALI ALEV ALDI YANGIN ÇIKTI

3 yaşındaki Muhammet Emin Kara, çakmakla oynadığı sırada önce halı tutuştu. Alev alan halı biranda yangına dönüştü.

Polis caddeyi tek yönlü trafiğe kapatıp önlem alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yoğun duman nedeniyle binanın üst katlarında mahsur kalan 7 kişi, itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla kurtarıldı.

Antalya'da çıkan yangında 7 kişi son anda kurtarıldı

Dumandan etkilendiği belirlenen bir kadına ambulansta müdahale edildi. Binanın birinci katına da sıçrayan yangın, ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

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