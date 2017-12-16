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Antalya'da cinayet zanlısı 3 yıl sonra yakalandı

Karasu ilçesinde bir kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle 3 yıldır aranan Ş.K., Antalya'da sahte kimlikle gözaltına alındı.

DHA | 16.12.2017 - 15:34..
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde 3 yıl önce meydana gelen olayda, Ş.K.aralarında husumet bulunan 28 yaşındaki S.Ş.'yi tabanca ile ateş ederek öldürdü.

3 YIL BOYUNCA KAÇTI

Şüpheli, olaydan sonra kayıplara karıştı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Antalya'da olduğunu belirledi.

Antalya'da cinayet zanlısı 3 yıl sonra yakalandı

SAHTE KİMLİK VE RUHSATSIZ TABANCA

Ş.K., Antalya'da düzenlenen operasyonla yakalanırken, yapılan aramada, üzerinde sahte kimlik ve ruhsatsız tabanca ile yakalandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Ş.K. bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheli, polis merkezinden çıkarılırken kendisine olay ile ilgili soru soran gazetecilere "Bak işine" diye cevap verdi.

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