Antalya'da çocuğa tacizden serbest kalan sanığa itiraz

Antalya'da, 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklanan, 90 yıl hapis istemiyle yargılanırken 9 Kasım'da görülen duruşmada 5 ay tutuklu kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan apartman görevlisi A.Ö. hakkında tutuklanma kararı verildi.

SAVCILIĞIN AÇIKLAMASI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Suç tarihinde 10 yaşlarında olan mağdura yönelik 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'cinsel amaçlı çocuğu zorla hürriyetinden yoksun kılma' suçundan tutuklu yargılaması devam eden sanık A.Ö.'nün 9 Kasım'da yargılandığı 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde adli kontrolle tahliye edilmesine Cumhuriyet Başsavcılığımızca 14 Kasım'da itiraz edilmiştir. Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından itiraz değerlendirilmek üzere dosya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmiştir. İtirazımızı değerlendiren mahkeme, sanık A.Ö'nün tutuklanmasına yönelik yakalama kararı vermiştir."