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Antalya'da dalış sezonu şehitler anılarak açıldı

Türkiye'nin önemli dalış merkezlerinden Demre'deki Kekova bölgesinde sezon başladı.

22.03.2017 - 11:48
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2009 yılında 135 saat 2 dakika 19 saniye ile su altında en uzun süre kalarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Türk sporcu Cem Karabay'ın da aralarında bulunduğu 17 sporcu, Kekova'da sezonun ilk dalışını gerçekleştirdi.

Antalya'da dalış sezonu şehitler anılarak açıldı

SUALTINDA 6 METREKARELİK TÜRK BAYRAĞI AÇTILAR

Kekova Adası'nın güneyindeki Mavi Mağara'da gerçekleşen dalış öncesi Cem Karabay, mağara hakkında bilgi verdi. Kekova'daki 23 dalış noktasından en güzeli olan Mavi Mağara'ya toplu dalış yapan grup, öncesinde 'Türkiye' sloganı attı. Ardından mağaranın koridorlarından geçerek tekrar bir araya gelen grup, şehitleri anmak amacıyla sualtında 6 metrekarelik Türk bayrağı açtı. 40 dakikalık dalışı tamamlayan grup su yüzeyinde de bayrak açtı.

Antalya'da dalış sezonu şehitler anılarak açıldı

"SU ALTINDA SU ÜSTÜNDE 18 MART ŞEHİTLERİMİZİ ANDIK"

Kekova bölgesinde çoğunluğu Kekova Adası'nın güneyinde 23 dalış noktası yer alıyor. Özellikle mağaralar, amforalar, canlılar, bitkiler ve batıkları ile zengin dalış noktaları son yıllarda ilgi odağı oldu. Cem Karabay, "Yaptığımız dalışlarla hem suyun altında, hem suyun üstünde Türk bayrağımızı gururla açarak bizim için, vatanımız için canlarını seve seve feda eden şehitlerimizi bir kez daha anmak istedik" dedi. Dalışa katılanlardan Yıldız Atatekin ise "Su altında, su üstünde 18 Mart şehitlerimizi andık. Mavi Mağara'yı gezdik, çok keyif aldık" diye konuştu.

Antalya'da dalış sezonu şehitler anılarak açıldı

Antalya'da dalış sezonu şehitler anılarak açıldı

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