Antalya'da DEAŞ operasyonu

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamanda, bir istihbaratı değerlendiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen kişilere yönelik Antalya merkez ile Manavgat ve Kumluca ilçelerinde operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4'ü Suriye uyruklu 5 zanlıdan 3'ü "silahlı terör örgütü üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.