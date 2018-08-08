Antalya'da define ararken ormanı yaktılar

Bodrum'un 55 liralık lahmacunu ve Alaçatı'nın 250 liralık hamburgerinden sonra şimdi de Çeşme'nin 500 liralık pizzası konuşuluyor.

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ABD'den YPG'ye 200 araçlık konvoy

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri YPG ile samimiyetini sürdürüyor. ABD uzun bir aradan sonra yeniden teröristlere silah yardımı yaptı, hem de 200 araçlık bir konvoyla.