Antalya'da deniz keyfi

İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bölümü kar ve soğuk havayla mücadele ederken, Antalya merkezde lodosa rağmen sıcak havayı fırsat bilenler denize girdi, dalgalarla fotoğraf çektirdi.

YÜKSEK YERLERDE YOLLAR KAPANDI

Kentin yüksek kesiminde ise kar nedeniyle Akseki- Seydişehir yolu ulaşıma kapandı.Türkiye genelinde kar ve soğuk hava etkili olurken turizmin başkenti Antalya merkezde bugün bahar havası hakim.

KONYAALTI'NDA DENİZE GİRENLER VAR

Hava sıcaklığının 17, deniz suyu sıcaklığının 18 derece kaydedildiği kentte, dünyaca ünlü Konyaaltı sahili vatandaşları ve turistleri ağırladı. Sıcak havayı fırsat bilenler denize girdi, dalgalarla fotoğraf çektirdi. Dalgaların dövdüğü Konyaaltı sahili, dedektörle bozuk para arayanlara da ev sahipliği yaptı.