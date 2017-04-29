Antalya'da deniz sefası

Hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının 16 derece kaydedildiği deniz, kum ve güneş üçlemesinin merkezi Antalya'da sahiller doldu.

TATİLCİLER DENİZ KEYFİ YAPTI

Sıcaklığın mevsim normallerine dönmesiyle kent sakinleri ile tatilciler ve turistler kent merkezinde altın renkli ince kumuyla ünlü Lara plajları ile Bey Dağları manzarasıyla dikkati çeken dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde, güneşin ve denizin keyfini çıkardı.

ÇOCUKLAR GÜNEŞİN TADINI ÇIKARDI

Minikler ise sahil kenarında kovalarıyla kum taşıdı, kaleler yaptı, dalgaların arasında eğlendi. Güneşlenip, kitaplarını okuyan Antalyalılar bir anlamda yaz aylarının provasını yaptı.





























