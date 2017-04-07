Antalya'da denizde 30 kaçak yakalandı

Yapılan ilk araştırmada kaçakların Mersin’de kaldıkları ve 2 Nisan’da Kıbrıs üzerinden Avrupa ülkelerine gitmek amacıyla biri Türk, diğeri Suriyeli 2 kişiyle, kişi başı 1000 dolara anlaştıkları belirlendi.
TEKNENİN YAKITI BİTMİŞ
Kaçakların 2 tekneyle Mersin’den yola çıktıkları bildirildi. Sahilden 20 mil açıkta Suriyeli insan tacirinin teknenin yakıtının bittiğini söyleyerek, diğer tekneye geçip kaçtığı iddia edildi.
Açık denizde arızalı tekneyle 4 gündür sürüklendikleri ifade edilen kaçaklara, Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’nda yemek ve battaniye verildi. Kaçakların işlemlerinin ardından polise teslim edileceği belirtildi.