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Antalya'da denizde 30 kaçak yakalandı

Alanya'da yakalanan 30 kaçak, Sahil Güvenlik botuna alındıktan kısa süre sonra, kendilerini taşıyan tekne battı.

07.04.2017 - 02:04
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Antalya'da denizde 30 kaçak yakalandı

Yapılan ilk araştırmada kaçakların Mersin’de kaldıkları ve 2 Nisan’da Kıbrıs üzerinden Avrupa ülkelerine gitmek amacıyla biri Türk, diğeri Suriyeli 2 kişiyle, kişi başı 1000 dolara anlaştıkları belirlendi.

TEKNENİN YAKITI BİTMİŞ

Kaçakların 2 tekneyle Mersin’den yola çıktıkları bildirildi. Sahilden 20 mil açıkta Suriyeli insan tacirinin teknenin yakıtının bittiğini söyleyerek, diğer tekneye geçip kaçtığı iddia edildi.

Açık denizde arızalı tekneyle 4 gündür sürüklendikleri ifade edilen kaçaklara, Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’nda yemek ve battaniye verildi. Kaçakların işlemlerinin ardından polise teslim edileceği belirtildi.

Antalya'da denizde 30 kaçak yakalandı

Antalya'da denizde 30 kaçak yakalandı

Antalya'da denizde 30 kaçak yakalandı

Antalya'da denizde 30 kaçak yakalandı

Antalya'da denizde 30 kaçak yakalandı

Antalya'da denizde 30 kaçak yakalandı

Antalya'da denizde 30 kaçak yakalandı

Antalya'da denizde 30 kaçak yakalandı

Antalya'da denizde 30 kaçak yakalandı

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