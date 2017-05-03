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Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu

Muratpaşa İlçesi açıklarında turist gezdiren günübirlik tur teknesi çalışanları, 68 yaşındaki Mustafa Tökmeci'nin cesedini buldu.

03.05.2017 - 05:26
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Kıyıya yaklaşan tekne çalışanları, denizdeki kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Karadan cesede ulaşamayan ekipler, deniz polisinden yardım istedi. Ancak tekne çalışanları bu sırada cesedi sudan çıkararak tekneye alıp Kaleiçi Yat Limanı'na getirdi.

Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu

Yapılan incelemede cesedin 68 yaşındaki Mustafa Tökmeci'ye ait olduğu belirlendi. Ceset, limanda Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Akdeniz Üniversitesi Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Diyabet hastası olduğu ve Şarampol Caddesi'ndeki evinde tek başına yaşadığı öğrenilen Tökmeci'nin, falezlerden manzara izlerken düştüğü tahmin ediliyor.


Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu


Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu

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