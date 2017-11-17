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Antalya'da devriye aracı geçişi sırasında patlama

Antalya'da devriye sırasındayken çevik kuvvete ait zırhlı Shortland'ın geçişi sırasındaki küçük patlama emniyeti harekete geçirdi.

17.11.2017 - 04:33
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Antalya'nın Kepez İlçesi’nde devriye görevi yapan zırhlı polis aracının geçişi sırasında küçük çaplı patlama meydana geldi. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, patlamanın yola atılan maytaplardan kaynaklandığı saptandı.

Antalya'da devriye aracı geçişi sırasında patlama

Varsak Mahallesi Hamza Taş Bulvarı’nda bugünÿsaat 23.00 sıralarında devriye görevi yapan zırhlı polis aracının geçişi sırasında küçük çaplı patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte polisler, aracı terk edip, önlem aldı.

Antalya'da devriye aracı geçişi sırasında patlama VİDEO

Antalya'da devriye aracı geçişi sırasında patlama

Terör saldırısı şüphesi üzerine bölgeye çok sayıda Özel Harekat polisi sevk edildi.

Yapılan incelemede patlamanın yola atılan maytaplardan kaynakladığı tespit edildi. İncelemenin ardından ekipler normale döndü.

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