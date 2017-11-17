1 Cumhurbaşkanı: ABD terör gruplarını kullanıyor Rusya ile turizmde çok hassas bir noktada olunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar ve Afrin'deki pozisyonumuz hakkında da konuştu.

2 Antalya'da devriye aracı geçişi sırasında patlama Antalya'da devriye sırasındayken çevik kuvvete ait zırhlı Shortland'ın geçişi sırasındaki küçük patlama emniyeti harekete geçirdi.

3 Arizona meteorun düşüşü görüntülendi ABD'nin Arizona eyaletinde meteor düşüşü kameralara yansıdı.

4 Adalet Bakanlığında görev değişiklikleri yapıldı Resmi Gazete yayımlanan Adalet Bakanlığındaki görev değişikliklerindeki atamalar gerçekleşti.

5 Gülten Kaya: Vatan hainini atın diye bağırdılar 1999 yılında yaptığı açıklamayla tepki çeken Ahmet Kaya'nın o gece yanında olan eşi Gülten Kaya, yıllar önce yaşadıklarını anlattı.

6 Reklam ajansına yapılan baskında uyuşturucu bulundu Avcılar'da bir reklam ajansına yapılan uyuşturucu baskınında 2 kişi gözaltına alınırken 1 kilo 50 gram eroin ele geçirildi.