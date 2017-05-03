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Antalya'da dünya harikalarını 10 bin ton kumla yaptılar

11'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali'nde, 12 ülkeden 20 sanatçı tarafından yapılan kumdan eserler sergilendi.

03.05.2017 - 04:27
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Festival Direktörü Cem Karaca, bu yılki temalarının 'Dünya Harikaları ve Mitoloji' olduğunu belirtti. Karaca, 12 ülkeden 20 sanatçının yaklaşık 10 bin ton kum kullanarak Eyfel Kulesi, Taç Mahal, Aztek Tapınakları, Keops Piramiti, Kolezyum, Yasak Şehir'in de aralarında bulunduğu önemli eserler ile tepegöz, Odin, Abu Simbel, Europa, Kumiho gibi mitolojik heykeller yaptığını söyledi.

Antalya'da dünya harikalarını 10 bin ton kumla yaptılar

Antalya'da dünya harikalarını 10 bin ton kumla yaptılar

Yaklaşık 8 bin metrekarelik sergi alanında 150'den fazla kum heykel yer aldığını anlatan Karaca, festivali yaz kış açık tuttuklarını ve bu anlamda dünyada 12 ay süreyle ziyaret edilen tek açık hava kum heykel sergisi olduklarını dile getirdi.

Kapılarını 1 Mayıs'ta ziyaretçilere açtıklarına işaret eden Karaca, şöyle devam etti:

"Ziyaretçi sayısı her yıl artıyor. Türk ziyaretçilerin de büyük artış gösterdiğini görmek bizi mutlu ediyor. Türk ziyaretçilerin ilgisini çekmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yıl 150 bin civarında ziyaretçi bekliyoruz. Turizmdeki en önemli sıkıntılarımızdan birisi turizmin kum, deniz, güneş üçgenine sıkışmış olması. Turizmin 12 aya yayılması ve gelen turistin zaman geçirebilecekleri etkinlikleri sunmak adına bu tür festivallerin büyük önemi var."

Antalya'da dünya harikalarını 10 bin ton kumla yaptılar

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Günü Kum Heykel Anıtı

Karaca, festivalde tema heykellerin yanı sıra iki özel heykele de ev sahipliği yaptıklarını dile getirdi. Türkiye'nin 15 Temmuz'da zor bir gece yaşadığını anımsatan Karaca, "Türkiye'de yapılmak istenen darbe girişimini birçok şehit vererek atlattık. Türkiye, darbelerden çok çekmiş, demokrasisi yara almış bir ülke." dedi.

Antalya'da dünya harikalarını 10 bin ton kumla yaptılar

Türk toplumu ve Türkiye'ye gelen yabancı turistleri bilinçlendirmek için kültür sanat eserlerinin daha etkin ve anlamlı şekilde kullanılması amacıyla festival kapsamında 15 Temmuz darbe girişimini anlatan özel bir köşe oluşturduklarına dikkati çeken Karaca, şunları söyledi:

"Darbe girişimini konu alan bir heykel yaptık. Heykelde de darbenin simgesi tankı işledik. Darbe gecesi kullanılan tankın aynı boyutlarda heykelini yaptık. Tankı da 'halkın darbeye karşı koyuşunun simgesi' olarak üzerinde Türk bayrağı bulunan bir el tarafından ezilmiş şekilde gösterdik. İlk aldığımız tepkiler çok olumlu. Festivali gezen yerli ve yabancı turistler heykeli çok beğendiler. Bu heykel ile darbe girişiminin unutulmasını engellemeyi amaçlıyoruz."

Diğer özel heykelin ise Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün büstü olduğunu belirten Karaca, "Atatürk'ün 5 metre yüksekliğinde bir büstünü yaptık. Atatürk heykeli de buraya gelen ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken heykellerden. Antalya'ya gelenlerin Atatürk'ü kumdan yapılmış haliyle görmeleri onlar için unutulmaz bir deneyim olacaktır." görüşünü kaydetti.

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