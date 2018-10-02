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Antalya'da ekim ayında deniz keyfi

Hava sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü turizmin başkenti Antalya'da, yerli ve yabancı turistler, denizde yüzmenin keyfini çıkardı. Bazı tatilciler yürüyüş yaptı, bazıları plajlarda güneşlendi.

AA | 02.10.2018 - 15:34..
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Hava ve deniz suyu sıcaklığının 27 derece, nem oranının yüzde 60 ölçüldüğü Antalya'da, güneşli hava devam ediyor.

Sahillere giden yerli ve yabancı turistler, denizde yüzdü, plajlarda güneşlendi. Bazı tatilciler su sporları yaptı, bazı aileler de çocuklarıyla denize girdi.

Antalya'da ekim ayında deniz keyfi

YAZ HAVASI

Özellikle çocuklar Konyaaltı sahilinde suyun üzerine kurulan salıncakta salındı. Şezlongda güneşlenen turistler, kitap okudu.

Özbekistan'dan tatil için gelen Ogil Karamof, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle ekim ayını tercih ettiğini, kentte tatil yapmanın ayrıcalık olduğunu anlattı.

Antalya'da ekim ayında deniz keyfi

"DENİZ TEMİZ, KALABALIK DEĞİL"

Deniz suyunun ılık olduğunu, havanın da güzel olduğunu aktaran Karamof, "Bu aylarda tatil yapmak daha zevkli. Deniz temiz, kalabalık değil." diye konuştu.

İki yaşındaki çocuğunu denizde eğlendiren Cemile Aygün de İstanbul'dan tatil için geldiklerini, yaz dönemi kalabalık ve sıcak olduğu için ekimi beklediklerini söyledi.

Şanlıurfa'dan arkadaşlarıyla tatil için gelen İsa Hatipoğlu, ekimde deniz girmenin daha eğlenceli olduğunu belirterek, "Güneş yakmıyor. Daha sakin, sabahtan bu yana yüzüyoruz. Salıncakta sallandık." dedi.

Ankara'dan gelen Güldane Samur ise Türkiye'nin birçok bölgesinde havanın soğuk olmasına rağmen Antalya'da denize girmenin tadını çıkardıklarını bildirdi.

Antalya'da ekim ayında deniz keyfi

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