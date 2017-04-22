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Antalya'da elektronik sigara operasyonu

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyonda, yaklaşık bir milyon lira değerinde gümrük kaçağı elektronik sigara ve aparatları ele geçirdi

22.04.2017 - 11:05
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde, gümrük kaçağı olduğu belirlenen elektronik sigara ve aparatlarının satışa sunulacağı belirlendi.

5 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN: 6 GÖZALTI

Ekipler, önceden tespit ettikleri 5 adrese eş zamanlı baskın yaptı.Olayla ilgili S.B, G.K, M.G, A.K, A.D ve H.D. gözaltına alındı. Haklarında '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet Etmek' suçundan işlem yapılan şüpheliler serbest bırakıldı.

1 MİLYON LİRA DEĞERİNDE 26 BİN ELEKTRONİK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda, yaklaşık bir milyon lira değerinde 26 bin 267 gümrük kaçağı elektronik sigara ve aparatı ele geçirildi.

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