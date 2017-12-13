Antalya'da erkek kılığına giren kardeşler kapkaç yaptı

Isparta’dan 2 gün önce Antalya’ya gelen R.E. (18) ve B.E. (17), ismi öğrenilemeyen bir motosiklet sürücüsüyle birlikte 11 Aralık günü Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi’nde saat 16.30 sıralarında bir kadının çantasını çalıp kaçtı.

UYUŞTURCU ALMAK İSTEDİ

Olayın bir gün sonrası ise yine aynı şahıslar ile motosiklet sürücüsü, Şafak Mahallesi’nde pazar alışverişi yapmak için giden bir kadının cüzdanını alarak ara sokaklardan kayboldu.

Yeşildere Mahallesi’ne giden 3 şahıs, iddialara göre burada bir miktar eroin almak istedi ancak çaldıkları cüzdandan 50 lira çıkınca paraları yetersiz kaldı.

(Fotoğraf kaynak İHA)

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Şahıslar bu sefer de diğer olayın 2 saat sonrası Yeni Emek Mahallesi’nde bir başkasının da çantasını aldı. Bu sırada ihbarları değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 2 kız kardeş ile erkek motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Gündoğdu Mahallesi’nde 2 kız kardeşi kıskıvrak yakalarken, motosikleti ise terk edilmiş vaziyette buldu.

(Fotoğraf kaynak İHA)

ERKEK KILIĞINA GİRDİLER

Öte yandan, gözaltına alınan 2 kız kardeşin tanınmamak için sürekli kıyafet değiştirdiği, saçlarını gizlemek için bere takarak erkek kılığına girdikleri öğrenildi. Kardeşlerden 18 yaşındaki R.E. Gasp Büro Amirliği'ndeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilirken, 17 yaşındaki B.E.’nin Çocuk Şubesi Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri ile kaçan diğer erkek şüphelinin arama çalışmaları devam ediyor.



(Fotoğraf kaynak İHA)