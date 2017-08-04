Antalya'da eskort siteleri aracılığıyla dolandırıcılık

Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın ABD yaptırımlarına karşı kendi çıkarlarını koruyacağını ve savunacağını belirtti.

Sibirya'nın Altay bölgesinde yapılan kazılarda bulunan bilezikle ilgili son araştırmalar "ilk aşk" bileziği olabileceğini gösteriyor.

Kahramanmaraş'ta son bir hafta içerisinde düğünlerde ve asker uğurlamalarında havaya ateş eden 22 maganda silahlarıyla birlikte yakalandı.

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Danimarka Prensi Kraliçe eşi ile aynı yere gömülmeyi reddetti

Kraliçe Margrethe’ın eşi Prens Henrik, şimdiye kadar kendisine "kral" unvanı verilmediği için eşi ile aynı yerde gömülmek istemedi.