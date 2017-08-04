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Antalya'da eskort siteleri aracılığıyla dolandırıcılık

Kurdukları siteler aracılığıyla dolandırdıkları kişilerden 2 milyon lira haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 5 kadın gözaltına alındı

04.08.2017 - 09:49
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Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine farklı tarihlerde başvuran 6 kişi, "eskort sitelerinde" telefon numaraları yazılı kadınlara para gönderdiklerini belirterek dolandırıldıklarını iddia etti.

Şikayetler üzerine araştırma başlatan ekipler, bir ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Konyaaltı ilçesindeki eve operasyon düzenledi.

EVİ ÇAĞRI MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRMÜŞLER

Çağrı merkezine dönüştürüldüğü belirlenen evde "M.T, T.Ç, G.T, Ş.T. ve N.Ö" isimli kadınlar gözaltına alındı.

Antalya'da eskort siteleri aracılığıyla dolandırıcılık

Kadınların, 81 il için ayrı "eskort siteleri" kurdukları, sitelere başka kadınların fotoğraflarını koyup telefon numaralarını yazdıkları, hattı arayanlardan fuhuş vaadiyle para istedikleri öne sürüldü.

2 MİLYON LİRA DOLANDIRDILAR

Zanlıların, banka hesaplarında bu yolla elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 2 milyon lira bulunduğu belirlendi.

Antalya'da eskort siteleri aracılığıyla dolandırıcılık

Emniyetteki işlemlerinin ardından "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya'da eskort siteleri aracılığıyla dolandırıcılık

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